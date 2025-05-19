Трамп обвинил Камалу Харрис в коррупции во время президентских выборов

«Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его плохое выступление во время ее президентской кампании? Почему он принял эти деньги, если он такой ее поклонник? Разве это не крупный и незаконный взнос на кампанию? А что с Бейонсе?… И сколько пошло Опре и Боно?» — публично задается каверзными вопросами Трамп.