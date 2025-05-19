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Трамп обвинил Камалу Харрис в коррупции во время президентских выборов

Американских президент опубликовал гневный пост в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Комсомольская правда

Нынешний американский лидер Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента Камалу Харрис в коррупции во время проведения президентских выборов в 2024 году. Гневный пост 47-й глава Штатов опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его плохое выступление во время ее президентской кампании? Почему он принял эти деньги, если он такой ее поклонник? Разве это не крупный и незаконный взнос на кампанию? А что с Бейонсе?… И сколько пошло Опре и Боно?» — публично задается каверзными вопросами Трамп.