В Бурятии площадь лесных пожаров снизилась почти на четыре тысячи гектаров

УЛАН-УДЭ, 19 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась почти на 4 тысячи гектаров — с 24,1 до 20,5 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
В воскресенье агентство сообщало, что в республике действует 13 лесных пожаров на общей площади более 24,1 тысячи гектаров.
«По оперативным данным, утром 19 мая действует 12 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах, на общей площади 20 523 гектаров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности. Причина возникновения — неосторожное обращение с огнём.
За сутки ликвидировано четыре возгорания на площади почти 3,8 тысячи гектаров. Локализовано четыре пожара на площади более 7,3 тысячи гектаров. На тушении работает 331 человек, задействовано 63 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.