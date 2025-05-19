Как можно накопить с пенсии

«Если придерживаться простых шагов, то в конце года можно получить тринадцатую пенсию. Главный принцип в накоплении — это регулярность. Даже при ограниченном доходе важно откладывать от 5 до 10% от пенсии каждый месяц — это 1250−2500 рублей в месяц или 16 150 рублей и 32 300 рублей в год. Лучше делать это сразу после получения пенсии, а не по остаточному принципу», — заявила Ахмадуллина. Ее слова передает «Газета.Ru».