Троих пострадавших в смертельном ДТП в Калмыкии доставили в больницу

ВОЛГОГРАД, 19 мая — РИА Новости. Трое пострадавших в смертельном ДТП в Калмыкии госпитализированы в областную больницу Астрахани, их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, сообщил глава минздрава Калмыкии Булат Сараев.
По информации МВД по Калмыкии, микроавтобус Volkswagen и грузовик FAW столкнулись на 1211 километре дороги Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань». Семь человек погибли, 11 пострадали. По данным СК РФ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».
По информации главы минздрава Калмыкии, в Юстинскую районную больницу доставили 11 человек, из них троих госпитализировали. «Троих госпитализированных пациентов впоследствии по приказу о межрегиональном взаимодействии маршрутизировали в Астрахань, они уже доставлены в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, состояние их оценивается как стабильное, средней тяжести», — написал Сараев в своем Telegram-канале.