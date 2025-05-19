Троих пострадавших в смертельном ДТП в Калмыкии доставили в больницу

По информации МВД по Калмыкии, микроавтобус Volkswagen и грузовик FAW столкнулись на 1211 километре дороги Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань». Семь человек погибли, 11 пострадали. По данным СК РФ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».