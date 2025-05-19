Студенты Омского ГАУ разработали специализированное питание для военнослужащих в зоне СВО

«Эта инициатива демонстрирует не только патриотизм и социальную ответственность нашей молодежи, но и позволяет студентам применять свои знания и навыки на практике. Участие в таких проектах способствует развитию командного духа и стремлению работать на благо страны», — отметили кураторы.