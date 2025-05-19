Студенты Омского ГАУ разработали специализированное питание для военнослужащих в зоне СВО

Студенты Омского государственного аграрного университета разработали линейку специализированных продуктов питания для российских военнослужащих, находящихся в зоне Специальной военной операции (СВО). Инициатива была реализована в рамках федеральной программы «Обучение служением» при поддержке Минобрнауки России, Ассоциации Добро. РФ и волонтерского центра «Глобус».
Студенты создали три вида продуктов, разработанных с учетом специфических потребностей военных в полевых условиях:
Пряники «Фронтовые»: Обогащены пищевыми волокнами, обладающими противомикробным и противовоспалительным действием. Разработка призвана активизировать мозговую деятельность, ускорять регенерацию кожи и улучшать концентрацию внимания.
Солдатская тушенка «Вкус победы»: Содержит незаменимые аминокислоты, необходимые для поддержания здоровья и быстрого восстановления мышечной ткани.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Энергетические батончики «Энергетический заряд»: На основе сухого молока, сибирских трав и ягод, батончики обеспечивают организм витаминами и микроэлементами, укрепляя иммунитет в условиях повышенных физических и психологических нагрузок. Компактность и длительный срок хранения делают их идеальными для боевого рациона.
Кураторами проектов выступили доктор технических наук, профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии Наталья Чернопольская и ассистент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии Юлия Розенфельд.
«Эта инициатива демонстрирует не только патриотизм и социальную ответственность нашей молодежи, но и позволяет студентам применять свои знания и навыки на практике. Участие в таких проектах способствует развитию командного духа и стремлению работать на благо страны», — отметили кураторы.
Разработанные продукты уже отправлены в зону СВО в качестве гуманитарной помощи от студентов Омского ГАУ.