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В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы

Депутат Бессараб напомнила о повышении пенсий работающим пенсионерам с августа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Работающим пенсионерам повысят пенсию с августа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она рассказала изданию «Лента.ру».

«В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сообщила депутат.

Она также отметила, что с октября 2025 года пенсии для военных пенсионеров повысят на 4,5 процента.

С 1 апреля этого года россияне начали получать социальную пенсию, проиндексированную на 14,75 процента. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек.