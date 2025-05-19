В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Работающим пенсионерам повысят пенсию с августа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она рассказала изданию «Лента.ру».
«В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сообщила депутат.
Она также отметила, что с октября 2025 года пенсии для военных пенсионеров повысят на 4,5 процента.
С 1 апреля этого года россияне начали получать социальную пенсию, проиндексированную на 14,75 процента. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек.