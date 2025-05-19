С 23 мая изменяется расписание судов на переправе «Самара — Рождествено»

Самарское речное пассажирское предприятие сообщило, что с пятницы, 23 мая, изменяется расписание движения судов на переправе через Волгу «Самара — Рождествено».
Суда будут делать ежедневно 16 рейсов в каждую сторону, отправляясь каждый час, с семью заходами на Проран.
Новое расписание, которое будет действовать с 23 мая.
Отправление из Самары — 06:00, 07:00, 08:00 Проран, 09:00, 10:00 Проран, 11:00, 12:00 Проран, 13:00, 14:00 Проран, 15:00, 16:00 Проран, 17:00, 18:00 Проран, 19:00, 20:00 Проран, 21:00.
Отправление из Рождествено — 06:00, 07:00 Проран, 08:00, 09:00 Проран, 10:00, 11:00 Проран, 12:00, 13:00 Проран, 14:00, 15:00 Проран, 16:00, 17:00 Проран, 18:00, 19:00 Проран, 20:00, 21:00.