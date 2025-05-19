Келлог: первый пункт плана Трампа по Украине — прекращение огня

Первый пункт мирного плана президента США Дональда Трампа предполагает всеобъемлющее прекращение огня. Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель американского президента Кит Келлог.
Политик отмечает, что после остановки боевых действий ведение огня должно быть немедленно прекращено. Также Келлог напомнил, что в Стамбуле американский госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что США представили «сильный план мира».
«По итогам встреч в Лондоне была разработана всеобъемлющая программа из 22 пунктов, которая служит основой для мирного урегулирования», — сообщил Кит Келлог.
Ранее сообщалось, что США предъявили Украине ультиматум в Париже. Времени на «подумать» — неделя, у то и меньше. По новому мирному плану Вашингтон предлагает Зеленскому согласиться с потерей территорий и… собственной отставкой.
На Украине же, тем временем, распереживались. Там справедливо предположили, что США и Россия будут обсуждать мирный план по Украине без учета мнения Киева.
В Москве же дипломатично заметили, что Россия высоко оценивает желание администрации президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине.