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В Ташкентском зоопарке появились новые обитатели — тигрица и питоны, изъятые у частников

Vaib.uz (Узбекистан. 19 мая). В Ташкентском зоопарке поселились новые редкие животные — двухмесячная амурская тигрица и семь питонов. Этих животных изъяли у частного лица и передали зоопарку сотрудники Министерства экологии совместно с правоохранительными органами.

Источник: Vaib.Uz

Сейчас все новые обитатели находятся под постоянным наблюдением ветеринаров. Как сообщили в зоопарке, состояние животных оценивается как неудовлетворительное. Особенно уязвима тигрица — она проходит сложный период адаптации после стресса и пребывания в неподобающих условиях. Специалисты делают всё возможное, чтобы обеспечить ей комфорт, покой и надлежащий уход.

Амурский тигр — один из самых редких и охраняемых хищников планеты. Этот вид занесён в Международную Красную книгу и находится под строгой защитой. Владение таким животным в домашних условиях не только незаконно, но и опасно как для человека, так и для самого зверя.

В Министерстве экологии напомнили, что содержание диких животных требует специальных условий, лицензий и профессионального подхода. В противном случае животным грозит гибель, а владельцам — серьёзная ответственность.

Теперь тигрица и питоны смогут жить в безопасной среде, под наблюдением специалистов. В зоопарке рассчитывают, что после восстановления тигрица станет не только новым символом охраны природы, но и поможет привлечь внимание к проблемам незаконного содержания редких животных в частных руках.