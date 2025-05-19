В Ташкентском зоопарке появились новые обитатели — тигрица и питоны, изъятые у частников

Сейчас все новые обитатели находятся под постоянным наблюдением ветеринаров. Как сообщили в зоопарке, состояние животных оценивается как неудовлетворительное. Особенно уязвима тигрица — она проходит сложный период адаптации после стресса и пребывания в неподобающих условиях. Специалисты делают всё возможное, чтобы обеспечить ей комфорт, покой и надлежащий уход.
Амурский тигр — один из самых редких и охраняемых хищников планеты. Этот вид занесён в Международную Красную книгу и находится под строгой защитой. Владение таким животным в домашних условиях не только незаконно, но и опасно как для человека, так и для самого зверя.
В Министерстве экологии напомнили, что содержание диких животных требует специальных условий, лицензий и профессионального подхода. В противном случае животным грозит гибель, а владельцам — серьёзная ответственность.
Теперь тигрица и питоны смогут жить в безопасной среде, под наблюдением специалистов. В зоопарке рассчитывают, что после восстановления тигрица станет не только новым символом охраны природы, но и поможет привлечь внимание к проблемам незаконного содержания редких животных в частных руках.