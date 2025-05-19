Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО заметили установку «Змей Горыныч» с «мангалом»

Военкоры показали реактивную установку разминирования УР-77 «Змей Горыныч» с дополнительной защитой в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

В зоне СВО заметили реактивную установку разминирования УР-77 «Змей Горыныч» с дополнительной защитой от дронов в виде решетки над крышей, называемой «мангалом», и бортовых экранов.

На снимках, опубликованных в Telegram-канале «Уголок Ситха», УР-77 стоит в лесопосадке под маскировочной сетью.

«Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 с бортовыми экранами и козырьком», — говорится в подписи к фото.

Ранее боец с позывным Техник сообщил, что эвакуация российской техники из зоны СВО всегда находится в приоритете.

Сообщалось также, что в Минске впервые будут представлены БПЛА Supercam, разработанные российской компанией «Беспилотные системы».