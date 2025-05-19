В зоне СВО заметили установку «Змей Горыныч» с «мангалом»

В зоне СВО заметили реактивную установку разминирования УР-77 «Змей Горыныч» с дополнительной защитой от дронов в виде решетки над крышей, называемой «мангалом», и бортовых экранов.
На снимках, опубликованных в Telegram-канале «Уголок Ситха», УР-77 стоит в лесопосадке под маскировочной сетью.
«Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 с бортовыми экранами и козырьком», — говорится в подписи к фото.
Ранее боец с позывным Техник сообщил, что эвакуация российской техники из зоны СВО всегда находится в приоритете.
Сообщалось также, что в Минске впервые будут представлены БПЛА Supercam, разработанные российской компанией «Беспилотные системы».