Глава ChatGPT Терли: Искусственный интеллект не сможет заменить человека во всем

«Искусственный интеллект должен помогать людям, а не заменять их», — сказал он в интервью газете S ddeutsche Zeitung. Он подчеркнул, что не ищет в ИИ дружбы или близких отношений. Напротив, ChatGPT делает его более продуктивным, освобождая время для общения с друзьями.