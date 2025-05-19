Глава ChatGPT Терли: Искусственный интеллект не сможет заменить человека во всем

Применение искусственного интеллекта (ИИ) не сможет стать альтернативой общению с реальными людьми. Такое мнение высказал Ник Терли, руководитель продукта ChatGPT, разработанного компанией OpenAI.
«Искусственный интеллект должен помогать людям, а не заменять их», — сказал он в интервью газете S ddeutsche Zeitung. Он подчеркнул, что не ищет в ИИ дружбы или близких отношений. Напротив, ChatGPT делает его более продуктивным, освобождая время для общения с друзьями.
Терли считает, что люди начинают всё больше взаимодействовать с искусственным интеллектом. Однако он отмечает, что не стоит использовать ИИ в качестве психолога, а лучше оставить эту функцию людям.
Ранее стало известно, что искусственный интеллект помогает учащимся в выполнении домашних заданий. По словам доцента Высшей школы экономики Канонира, существует статистика, которая свидетельствует о снижении уровня интеллекта у школьников.