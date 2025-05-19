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Мэр Лошкин потребовал предупреждать челябинцев о задержке опрессовок

В Челябинске 20 мая начнут отключать горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске с 20 мая начнутся массовые опрессовки. Горячая вода пропадет в 1,1 тыс. домов. Отключение затронет все городские районы, причем в Металлургическом оно займет больше всего времени.

— Важно четкое соблюдение сроков, — заявил глава города Алексей Лошкин. — И если есть движение сроков вправо, важно своевременное информирование населения.

— По вашему поручению возьмем на контроль дома, где подача воды задерживается, — пообещал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

В городской администрации не исключают, что отключение затянется.