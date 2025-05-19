Мэр Лошкин потребовал предупреждать челябинцев о задержке опрессовок

В Челябинске с 20 мая начнутся массовые опрессовки. Горячая вода пропадет в 1,1 тыс. домов. Отключение затронет все городские районы, причем в Металлургическом оно займет больше всего времени.
— Важно четкое соблюдение сроков, — заявил глава города Алексей Лошкин. — И если есть движение сроков вправо, важно своевременное информирование населения.
— По вашему поручению возьмем на контроль дома, где подача воды задерживается, — пообещал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
В городской администрации не исключают, что отключение затянется.