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МВД предупредило россиян о крадущем пароли трояне

Вирус может попасть на устройство при скачивании приложений в неофициальных магазинах.

Источник: Аргументы и факты

Скачивание программ из сомнительных источников может привести к установке на устройство опасных программ или вирусов, в том числе трояна удаленного доступа, крадущего пароли. Об этом сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Чаще всего злоумышленники маскируют опасное ПО под приложения госсервисов, антивирусы, вымышленные структуры мобильных операторов, неофициальные версии популярных мессенджеров и решения для бесконтактной оплаты.

Установка приложений из неофициальных источников повышает риск заражения устройства троянами, с помощью которых киберпреступники способны удаленно управлять гаджетом. Злоумышленники зачастую встраивают вредоносное ПО в модифицированные версии популярных приложений. Распространяют их на форумах или через сторонние магазины.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать для обмана россиян их судебные дела.