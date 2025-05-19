МВД предупредило россиян о крадущем пароли трояне

Скачивание программ из сомнительных источников может привести к установке на устройство опасных программ или вирусов, в том числе трояна удаленного доступа, крадущего пароли. Об этом сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Чаще всего злоумышленники маскируют опасное ПО под приложения госсервисов, антивирусы, вымышленные структуры мобильных операторов, неофициальные версии популярных мессенджеров и решения для бесконтактной оплаты.
Установка приложений из неофициальных источников повышает риск заражения устройства троянами, с помощью которых киберпреступники способны удаленно управлять гаджетом. Злоумышленники зачастую встраивают вредоносное ПО в модифицированные версии популярных приложений. Распространяют их на форумах или через сторонние магазины.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать для обмана россиян их судебные дела.