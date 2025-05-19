Телеканал СТВ сообщил подробности о группе скинхедов из белорусского Мозыря. Подробности озвучили в эфире телеканала.
Сообщается, что преступная группа, куда в основном входили подростки, орудовала в Гомельской области. Основная их точка находилась в Мозыре, где и совершалось большинство преступлений, отличавшихся жестокостью и цинизмом. Сказано, что в рамках расследования были задержаны восемь человек (подробнее — здесь).
В эфире телеканала обратили внимание, что участники преступной группы избили руками и ногами по голове случайного прохожего. И подобных случаев в Мозыре за несколько месяцев случилось около 30. Говорится, что участников ячейки сплотила идеология неонацизма. Так, несовершеннолетние ставили перед собой цель очистить общество от неугодных им людей.
«Такой приговор мозырская банда выносила всем наркозависимым, любителям выпить и педофилам. Но нападали на совершенно обычных людей», — отметили в эфире.
Следователь по особо важным делам управления Следственного комитета по Гомельской области Денис Кузьмин уточняет, что участники банды вели переписку с лицами, желающими познакомиться с несовершеннолетними девушками.
— И на данных лиц также совершались нападения. За период своей деятельности акции в отношении действительно лиц, которые были бы причастны к педофилии, совершены ими не было, — пояснил представитель СК.
Сказано, что преступная банда появилось летом 2023 года. А все началось с чата в Telegram-каналах, где двое несовершеннолетних впервые открыли для себя идею неонацизма. После этого и возникла идея создания собственной группировки. Говорится, что ее участников искали в социальных сетях, на форумах, на сайтах знакомств. Подобным образом удалось собрать шесть единомышленников.
«Маски, биты, ножи, перцовые баллончики. На дело они выходили во всеоружии, подготовленными», — заявили в эфире СТВ.
Представитель Следственного комитета добавляет, что жителей города участники банды заманивали в массив. Рассказаны и подробности совершения одного из групповых нападений.
— Наносились телесные повреждения молодому человеку. Нападение в том числе мотивировалось тем, что считали, что данный молодой человек не славянской национальности, — подчеркивает Денис Кузьмин из УСК по Гомельской области.
Отмечается, что после указанного нападения участники преступной банды задумались про безопасность, так как все издевательства были сняты на мобильные телефоны. В эфире телеканала обращают внимание, что у банды был свой штаб, который располагался в подвале одного из домов. В указанном месте они планировали и обсуждали преступления, «которые называли акцией, а также хранили орудия для нападений».
Местные жители обращали внимание на подростков, но милицию никто вызвать не решался. Удалось установить, что подвал, где собирались несовершеннолетние, принадлежал одному из участников преступной группы. Он проживал в многоэтажке давно, однако, как рассказывает друг детства, сильно изменился, а также сменил круг общения.
В эфире телеканала обратили внимание, что преступная группировка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выходя из подвала ради забавы могла избить случайных прохожих. Один из потерпевших сообщил, как его в какой-то момент подозвали из подъезда.
— Мы подошли спросить, что такое. Их было двое, они были под воздействием алкоголя и настроены враждебно. После ударов у меня остался синяк под глазом, а у Максима был разбит нос, — рассказал потерпевший Антон.
Говорится, что расследование уголовного дела следователи начали в апреле 2024. Отправной точкой стали данные, что несовершеннолетний житель Ельского района опубликовал Telegram-группе несколько сообщений, которые направлены на разжигание межнациональной вражды. Сотрудники милиции быстро нашли причастного этому. На момент задержания фигурант учился в 11 классе. Школу он прогуливал, ссылаясь на плохое самочувствие.
Директор Кочищанской средней школы Ельского района Елена Чечко обратила внимание, что одиннадцатиклассник был не особо активен со своими сверстниками, больше — со взрослыми и учителями.
— Мы у него спрашивали: а что ты прическу поменял? — А, сэкономлю на шампуне. Хорошо. Куртка, вот как нам говорят, куртка, куртка обычная, — отметила директор.
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