Телеканал СТВ сообщил подробности о группе скинхедов из белорусского Мозыря

Отмечается, что после указанного нападения участники преступной банды задумались про безопасность, так как все издевательства были сняты на мобильные телефоны. В эфире телеканала обращают внимание, что у банды был свой штаб, который располагался в подвале одного из домов. В указанном месте они планировали и обсуждали преступления, «которые называли акцией, а также хранили орудия для нападений».