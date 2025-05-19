Медицинские, цифровые и банковские сервисы в приложениях признаны самыми уязвимыми для взломщиков

Отмечается, что в рамках исследования были проанализированы более 1,6 тысячи приложений, многие из которых входят в топ-100 самых скачиваемых в 18 тематических категориях на платформе Android. Так, в 2024 году наибольшее число обнаруженных уязвимостей пришлось на приложения из категории «Медицинские сервисы», однако большинство выявленных проблем в них не является критическими. Второе место заняли приложения, относящиеся к категории «Цифровые сервисы», включающей решения телекоммуникационных операторов, почтовых провайдеров, а также платформы для проведения вебинаров и конференций. В AppSec Solutions отметили, что из-за разнообразия приложений этой группы вопросы безопасности зачастую остаются без должного внимания со стороны разработчиков, что приводит к большому количеству недочетов. При этом уязвимости наиболее часто фиксируются в банковских приложениях.