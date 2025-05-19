В Зеленоградске намоют пляж на протяжении шести километров

В апреле ООО «СК “Маяк”» приступило к укреплению восточной части побережья в Зеленоградске. Работы выполнят с использованием конструктива из деревянных свай, непроницаемого ядра из «биг-бэгов» и внешней наклонной наброской из защитного крупногабаритного камня. Берегоукрепление планируют завершить в марте 2026 года. Компания получит за работы 147,4 миллиона рублей.