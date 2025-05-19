В Зеленоградске намоют пляж на протяжении шести километров

При восстановлении пляжеудерживающих бун в Зеленоградске намоют берег на протяжении шести километров. Об этом сообщил представитель регионального Минстроя в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Мероприятия реализуют в рамках Концепции развития комплексной системы защиты побережья Калининградской области. «Для защиты морского берега и увеличения пляжной зоны в Зеленоградске указанной Концепцией предусмотрено строительство пляжеудерживающих сооружений с намывом пляжа на протяжении 6 км», — говорится в сообщении.
При проектировании проведут всесторонние изыскания, учтут природные факторы и береговые процессы. На основании этого выполнят моделирование разных конфигураций пляжеудерживающих сооружений и выберут наиболее подходящие для Зеленоградска конструкции. Работы планируют выполнить в 2027—2030 годах.
В апреле ООО «СК “Маяк”» приступило к укреплению восточной части побережья в Зеленоградске. Работы выполнят с использованием конструктива из деревянных свай, непроницаемого ядра из «биг-бэгов» и внешней наклонной наброской из защитного крупногабаритного камня. Берегоукрепление планируют завершить в марте 2026 года. Компания получит за работы 147,4 миллиона рублей.
Восточный пляж в Зеленоградске полностью размыло после шторма в ноябре 2024 года. Тогда из-за урагана «Мартина» в Калининграде ввели режим повышенной готовности. Порывы ветра в регионе достигали 25 метров в секунду.