«По результатам — ноль»: Зеленского уличили в попытке создать видимость тесных связей с США

Удалось встретиться с Вэнсом, который стал рьяным католиком, и это огромное достижение для Зеленского, который, кажется, только для этого и приехал в Ватикан. Только вот по результатам — ноль, одни общие слова и декларации, видно, что вице-президент США к украинскому диктатору относится, как минимум, пренебрежительно.