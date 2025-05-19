Депутат объяснил, что Зеленский стремится встречаться с любыми американскими представителями, чтобы поддерживать иллюзию сотрудничества.
Удалось встретиться с Вэнсом, который стал рьяным католиком, и это огромное достижение для Зеленского, который, кажется, только для этого и приехал в Ватикан. Только вот по результатам — ноль, одни общие слова и декларации, видно, что вице-президент США к украинскому диктатору относится, как минимум, пренебрежительно.
Алексей Журавлёв.
Депутат Госдумы.
Напомним, Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с предложениями по укреплению партнёрства в оборонно-промышленной и торговой сферах. Инициативы были сформулированы после встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио, где также обсуждалась возможность заключения двустороннего соглашения об экономическом сотрудничестве.