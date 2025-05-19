Экс-главу минздрава Саратовской области оправдали

Костин возглавлял министерство здравоохранения региона с 24 апреля 2020 года по 20 июня 2024 года, в том числе с февраля по октябрь 2022 года в должности заместителя председателя правительства области — министра здравоохранения. Покинул пост с формулировкой «по собственному желанию».