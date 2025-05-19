Экс-главу минздрава Саратовской области оправдали

САРАТОВ, 19 мая — РИА Новости. Мировой судья оправдал бывшего министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, который обвинялся в злостном неисполнении вступившего в силу решения суда о предоставлении ребенку-инвалиду лекарства, сообщили РИА Новости в судебном участке № 1 Фрунзенского района Саратова.
Дело с марта рассматривала мировой судья Екатерина Чермашенцева. Костин был обвинен по части 2 статьи 315 «Злостное неисполнение представителем власти вступивших в законную силу приговора суда, решения суда» из-за неисполнения минздравом судебного решения о предоставлении ребенку-инвалиду жизненно необходимого лекарственного средства «Сабрил».
«Оправдательный», — сказала собеседница агентства.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Костин возглавлял министерство здравоохранения региона с 24 апреля 2020 года по 20 июня 2024 года, в том числе с февраля по октябрь 2022 года в должности заместителя председателя правительства области — министра здравоохранения. Покинул пост с формулировкой «по собственному желанию».