Guardian: Стубб старался убедить Трампа не сближаться с Россией

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада и Киева о «изоляции РФ». Глава государства подчеркнул, что у Москвы есть множество друзей по всему миру, включая западные страны. Даже те, с кем Россия не всегда находит общий язык, не мешают ей развиваться и жить.