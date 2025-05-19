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Guardian: Стубб старался убедить Трампа не сближаться с Россией

Стубб отметил, что Дональд Трамп воспринимает мир почти так же, как люди в XIX веке.

Источник: Комсомольская правда

Глава Финляндии Александр Стубб пытался убедить президента США Дональда Трампа не сближаться с Россией. Об этом написала британская газета The Guardian.

«Это не та страна, которую можно считать великой державой», — заявил финский лидер на пресс-конференции в Таллине, пересказывая свой разговор с главой Белого дома. Он также отметил, что другие европейские лидеры должны донести до американской администрации аналогичную точку зрения.

Стубб подчеркнул, что Дональд Трамп видит мир примерно так же, как люди в XIX столетии.

Напомним, это уже не первое подобное заявление Стубба. В апреле он посоветовал России «не играть» с главой Белого дома. Он также призывал Францию или Британию поговорить с российский лидером.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада и Киева о «изоляции РФ». Глава государства подчеркнул, что у Москвы есть множество друзей по всему миру, включая западные страны. Даже те, с кем Россия не всегда находит общий язык, не мешают ей развиваться и жить.