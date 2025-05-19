Мария Багреева: оборот сферы услуг в Москве в 1 квартале вырос на 2,4%

Оборот электронных сервисов вырос до 101,2 млрд рублей, что на 26,4% больше, чем в 1 квартале прошлого года. Помимо уже привычных сервисов активно развиваются новые услуги: подписки на платные нейросети, услуги виртуальных ассистентов, сервисы для умного дома и так далее. Оборот образовательных организаций вырос на 15,2% — до 97,2 млрд рублей. В том числе рост обеспечил высокий спрос на услуги дополнительного профессионального образования, программы переподготовки и повышения квалификации.