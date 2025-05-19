Мария Багреева: оборот сферы услуг в Москве в 1 квартале вырос на 2,4%

Оборот платных услуг населению в Москве по итогам 1 квартала 2025 года превысил 1 трлн рублей, что на 2,4% больше, чем за тот же период в прошлом году в сопоставимых ценах, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Столичная сфера услуг активно развивается благодаря внедрению цифровых форматов, которые способствуют повышению комфорта и популярности услуг, и высокому спросу в туристической сфере и смежных с ней отраслях — культуре, спорте, гостиничном бизнесе», — подчеркнула заммэра.
По ее словам наибольший вклад в рост сектора внесли электронные сервисы, образование, бытовые услуги, культура и спорт.
Оборот электронных сервисов вырос до 101,2 млрд рублей, что на 26,4% больше, чем в 1 квартале прошлого года. Помимо уже привычных сервисов активно развиваются новые услуги: подписки на платные нейросети, услуги виртуальных ассистентов, сервисы для умного дома и так далее. Оборот образовательных организаций вырос на 15,2% — до 97,2 млрд рублей. В том числе рост обеспечил высокий спрос на услуги дополнительного профессионального образования, программы переподготовки и повышения квалификации.
Бытовые услуги населению увеличили оборот до 65,6 млрд рублей, или на 15,2%. Здесь основной вклад внесли услуги по ремонту и строительству жилья, на которые приходится порядка 6,9 млрд рублей — это на 40% больше, чем годом ранее.
Также высокий рост показали организации спорта, нарастившие выручку на 19,6%, до 15,4 млрд рублей, учреждения культуры (29,6 млрд рублей с ростом 7,3%) и сфера гостеприимства (38,2 млрд рублей с ростом 6,3%).