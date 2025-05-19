Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2025 году

По итогам текущего сезона Национальной хоккейной лиги как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли. Об этом стало ясно после выхода команды «Флорида Пантерз» в финал Восточной конференции, где ей предстоит противостояние с «Каролиной Харрикейнз».