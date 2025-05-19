Грузовой поезд сбил пять человек в США, двое погибли и один пропал без вести

Мэр Фримонта Дэнни Санчес подтвердил факт смерти двух жертв ЧП. Аварийные бригады продолжают искать одного человека, который пропал без вести. Позже появилась информация, что пропавшим без вести числится не один, а два человека. Власти считают, что среди пострадавших был 5-летний ребенок, которого сейчас не могут обнаружить. Об этом сообщает издание Cedar News.