Грузовой поезд сбил пять человек в США, двое погибли и один пропал без вести

В США грузовой поезд сбил пять человек. В результате инцидента двое погибли, а по меньшей мере один пропал без вести. Об этом сообщает издание AP со ссылкой на властей штата Огайо.
«Инцидент произошел около семи часов вечера 18 мая во Фримонте, недалеко от озера Эри между Толедо и Кливлендом», — говорится в публикации.
Мэр Фримонта Дэнни Санчес подтвердил факт смерти двух жертв ЧП. Аварийные бригады продолжают искать одного человека, который пропал без вести. Позже появилась информация, что пропавшим без вести числится не один, а два человека. Власти считают, что среди пострадавших был 5-летний ребенок, которого сейчас не могут обнаружить. Об этом сообщает издание Cedar News.
Территория, где случилась трагедия, отцеплена, на ней работают экстренные службы. Власти просят людей держаться подальше от места происшествия, чтобы не мешать работать следователям и спасателям.
Ранее KP.RU сообщил, что 5 мая 2025 года грузовой поезд насмерть сбил 53-летнего жителя Кореновского района Краснодарского края. Транспортная полиция уточняет детали трагедии.