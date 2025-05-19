Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД обвинил мигрантов в оккупации рабочих мест в России

Разговоры о дефиците рабочей силы в России — искусственно раздутый миф, который используется для оправдания бесконтрольной миграции и «захвата территорий». Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Экономист Валентин Катасонов также уверен, что заявления о нехватке рабочих рук — «полный обман».

Разговоры о дефиците рабочей силы в России — искусственно раздутый миф, который используется для оправдания бесконтрольной миграции и «захвата территорий». Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

По его словам, мигранты, получив руководящие должности, продвигают «своих», что приводит к зависимости целых отраслей от приезжих работников.

Мигранты, получив руководящие должности, продвигают «своих», что приводит к зависимости целых отраслей от приезжих работниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU.

«Как только мигрант получает руководящую должность, он тут же начинает продвигать своих,» — заявил депутат, приведя в пример поликлиники, управляющие компании и службы доставки.

Матвеев считает, что это может привести к серьезным проблемам, например, в случае забастовок. Он также отметил, что использование дешевого труда мигрантов сдерживает рост зарплат для россиян.

Экономист Валентин Катасонов также уверен, что заявления о нехватке рабочих рук — «полный обман» и «диверсия», за которой стоят западные силы. «У нас есть огромный резерв, который не используется», — сообщил URA.RU Катасонов.

Экономист уверен, что за потоком мигрантов стоят «англосаксы», целью которых является дестабилизация обстановки в России, как это, по его мнению, произошло в ряде европейских стран. Подробнее о ситуации с миграцией и кадровым дефицитом в России в материале URA.RU.