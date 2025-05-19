Депутат ГД обвинил мигрантов в оккупации рабочих мест в России

Экономист уверен, что за потоком мигрантов стоят «англосаксы», целью которых является дестабилизация обстановки в России, как это, по его мнению, произошло в ряде европейских стран. Подробнее о ситуации с миграцией и кадровым дефицитом в России в материале URA.RU.