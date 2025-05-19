Хедлайнером казанского последнего звонка стал Паша Руденко

Хедлайнерами казанского последнего звонка стали Паша Руденко, DJ Булат Bubblegum и группа «Фэмили». Об этом сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.
По словам Загидуллиной, казанский общегородской последний звонок состоится 24 мая. Он пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть Арене». Участниками станут восемь тысяч выпускников из 200 городских школ. В холле организуют день открытых дверей от местных университетов.
Виновников торжества ожидает выступление хора Венедиктовой, хореографического сборной столицы Татарстана, копеллы Дмитрия Железнова, Матвея Козина, Карины Зиганшиной. Также в список приглашенных гостей вошли трио «Ямьле», воспитанники «Школы рока», ансамбли «Новое поколение» и «Закария», Михаил и Мария Урецкие.
Напомним, в Казани для выпускников организуют концерт за 13 миллионов рублей. Его должны провести до конца июня.