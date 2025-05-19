Хедлайнером казанского последнего звонка стал Паша Руденко

По словам Загидуллиной, казанский общегородской последний звонок состоится 24 мая. Он пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть Арене». Участниками станут восемь тысяч выпускников из 200 городских школ. В холле организуют день открытых дверей от местных университетов.