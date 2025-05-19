Депутат Гаврилов: право на сохранение трудового стажа нужно продлить на весь декрет

Для поддержки материнства пенсионная система нуждается в совершенствовании.
В трудовой стаж матери нужно засчитывать не полтора года, а весь период декретного отпуска. Таким мнением с агентством поделился председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Если государство действительно заинтересовано в поддержке многодетных, логично рассматривать дальнейшие шаги по совершенствованию пенсионной системы, — говорит он. — Например, зафиксировать право на стаж не только на период до полутора лет, но и на весь декретный отпуск». Кроме того, депутат предлагает рассмотреть возможность увеличения пенсионных баллов за третьего и последующих детей, чтобы они не просто числились в стаже, а приносили реальную прибавку.
По мнению Гаврилова, в настоящий момент политика в отношении многодетных выглядит не как мера поддержки, а как формальность. «Женщинам начисляют коэффициенты, которые в реальности почти не конвертируются в пенсию», — говорит он.
С мнением Гаврилова отчасти соглашается депутат Госдумы Светлана Бессараб. Если продлевать право на сохранение трудового стажа на весь декретный отпуск, тогда нужно говорить о всех женщинах, а не только о многодетных, считает она. «Пока таких обсуждений не ведется, но я не исключаю такой возможности с учетом демографической обстановки», — отметила она. Подробнее о том, как изменится пенсионное обеспечение многодетных и какую прибавку к пенсиям предложил Минтруд, читайте в материале URA.RU.