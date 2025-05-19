Депутат Гаврилов: право на сохранение трудового стажа нужно продлить на весь декрет

С мнением Гаврилова отчасти соглашается депутат Госдумы Светлана Бессараб. Если продлевать право на сохранение трудового стажа на весь декретный отпуск, тогда нужно говорить о всех женщинах, а не только о многодетных, считает она. «Пока таких обсуждений не ведется, но я не исключаю такой возможности с учетом демографической обстановки», — отметила она. Подробнее о том, как изменится пенсионное обеспечение многодетных и какую прибавку к пенсиям предложил Минтруд, читайте в материале URA.RU.