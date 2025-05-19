The Guardian: Стубб убеждал Трампа, что Россия — не великая держава

Финляндский президент также говорил, что западным странам стоит сосредоточиться на завершении конфликта на Украине, прежде чем обсуждать, кто и когда отправит туда солдат. Он добавил, что эта тема превратилась «в символическую дискуссию», которая совершенно отклонилась от нужного курса. Политик также добавил, что Финляндия не рассматривает вариант отправки своих войск на Украину.