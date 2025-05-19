The Guardian: Стубб убеждал Трампа, что Россия — не великая держава

Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой. Об этом сообщает Guardian.
— Так что это уже не та страна, которую можно рассматривать как крупную державу. Это те сообщения, которые вы должны донести. Это непростая игра, но вы просто должны продолжать взаимодействовать с американской администрацией, — цитирует слова Стубба издание.
Еще в середине апреля Александр Стубб заявил, что российская сторона должна согласиться на полное прекращение огня так, как это сделала Украина. По его словам, Хельсинки работает с Киевом для установления «справедливого мира».
Финляндский президент также говорил, что западным странам стоит сосредоточиться на завершении конфликта на Украине, прежде чем обсуждать, кто и когда отправит туда солдат. Он добавил, что эта тема превратилась «в символическую дискуссию», которая совершенно отклонилась от нужного курса. Политик также добавил, что Финляндия не рассматривает вариант отправки своих войск на Украину.