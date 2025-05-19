«Бред сивой кобылы»: Доктор Мясников раскритиковал утверждение медиков о густой крови

«Когда вам сестра или врач говорит: “У вас густая кровь” при заборе — это бред сивой кобылы. Это не значит, что у вас повышенная вязкость», — подчеркнул доктор.
Специалист предостерёг от самостоятельного приёма лекарств, разжижающих кровь, после услышанной информации. Он подчеркнул, что это влечёт риск опасных осложнений, включая кровоизлияние в мозг и желудочное кровотечение.
А ранее LIfe.ru писал, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь при боли в животе. Особенно внимательным к сигналам организма стоит быть женщинам.