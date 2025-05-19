Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бред сивой кобылы»: Доктор Мясников раскритиковал утверждение медиков о густой крови

Медики, утверждающие, что у пациента слишком густая кровь, определяя на глаз во время забора крови, занимаются распространением дезинформации. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Источник: Life.ru

«Когда вам сестра или врач говорит: “У вас густая кровь” при заборе — это бред сивой кобылы. Это не значит, что у вас повышенная вязкость», — подчеркнул доктор.

Специалист предостерёг от самостоятельного приёма лекарств, разжижающих кровь, после услышанной информации. Он подчеркнул, что это влечёт риск опасных осложнений, включая кровоизлияние в мозг и желудочное кровотечение.

А ранее LIfe.ru писал, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь при боли в животе. Особенно внимательным к сигналам организма стоит быть женщинам.