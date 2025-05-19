Вода в реке Ишим в Викулово превысила опасную отметку на 11 сантиметров

В пойме реки Ишим на территории Тюменской области расположено пять муниципалитетов, в четырех из них, что выше по течению, паводок уже отступает. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на гидропосту в селе Ильинка Казанского района за минувшие сутки вода спала на два сантиметра, в Ишиме — минус семь сантиметров, в селе Абатское — минус пять сантиметров. Ниже отметки опасного явления на 20 сантиметров, до 780 сантиметров, вода опустилась пока только в Ильинке. В Ишиме и Абатском уровень воды превышает эти отметки на 14 и 136 сантиметров соответственно.