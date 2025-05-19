WSJ: десятки похищений владельцев криптовалютных фирм произошли по всему миру

Избежать «плена» удалось только потому, что в ситуацию вмешались супруг и соседи. Со временем, подчеркивает издание, преступления совершаются не только более организованно, но и более изощренно — используются зашифрованные мессенджеры, а сами преступники действуют по заранее спланированным схемам.