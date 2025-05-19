WSJ: десятки похищений владельцев криптовалютных фирм произошли по всему миру

В разных частях мира участились случаи нападений и похищений владельцев криптовалютных фирм и членов семей бизнесменов. Преступникам нужен выкуп — они требуют перевести на свои счета цифровые активы жертв. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
В лапы похитителей попадают и инвесторы, и боссы криптовалютных компаний и их родные. Так, неудачную попытку похищения преступники предприняли во Франции, где пытались похитить дочь криптобиржи Paymium, угрожая ей и ее ребенку оружием.
Избежать «плена» удалось только потому, что в ситуацию вмешались супруг и соседи. Со временем, подчеркивает издание, преступления совершаются не только более организованно, но и более изощренно — используются зашифрованные мессенджеры, а сами преступники действуют по заранее спланированным схемам.
В числе пострадавших люди из разных стран — Австралии, Франции и США. Некоторых жертв преступники избивают и пытают. По мнению экспертов, рост числа подобных преступлений объясняется подорожавшими цифровыми валютами и утечками персональных данных из баз криптокомпаний.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах арестованы два брата, которые, как гласит версия обвинителей, придумали и провернули первую в своем роде атаку на криптовалюту Ethereum. Они украли 25 миллионов долларов за 12 секунд.
Также стало известно, что на одной из крупнейших криптовалютных бирж произошла кража на сумму 1,1 миллиарда долларов. Злоумышленники взломали один из холодных кошельков Ethereum на платформе. Они смогли обойти систему безопасности, подменив данные транзакции. Хотя все участники видели правильный адрес при подписании, они фактически подтвердили изменение смарт-контракта, что позволило хакерам вывести средства.