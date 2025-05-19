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В Башкирии напомнили об ограничении на продажу алкоголя в праздничные дни

Власти называют эту меру эффективной во время массовых мероприятий.

В Госсобрании Башкирии напомнили об ограничениях на продажу алкоголя, действующих в предстоящие праздничные дни. Они действуют в соответствии с республиканским законодательством.

Так, запрет на продажу алкоголя, включая пиво, в регионе введут в день проведения Последнего звонка 24 мая, в День молодежи 28 апреля и в дни проведения сабантуев, запланированных с 31 мая по 19 июня.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, жители республики с пониманием относятся к этим ограничениям. Он назвал эту меру эффективной, позволяющей поддерживать общественный порядок во время массовых мероприятий.

«Люди понимают, что алкоголь — не обязательный атрибут праздника», — добавил он.