В Башкирии напомнили об ограничении на продажу алкоголя в праздничные дни

В Госсобрании Башкирии напомнили об ограничениях на продажу алкоголя, действующих в предстоящие праздничные дни. Они действуют в соответствии с республиканским законодательством.
Так, запрет на продажу алкоголя, включая пиво, в регионе введут в день проведения Последнего звонка 24 мая, в День молодежи 28 апреля и в дни проведения сабантуев, запланированных с 31 мая по 19 июня.
По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, жители республики с пониманием относятся к этим ограничениям. Он назвал эту меру эффективной, позволяющей поддерживать общественный порядок во время массовых мероприятий.
«Люди понимают, что алкоголь — не обязательный атрибут праздника», — добавил он.