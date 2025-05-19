Министр сельского хозяйства Японии заявил, что никогда не покупал рис

В Японии разгорается крупный политический скандал, поводом стало заявление министра сельского хозяйства Таку Это, который сказал, что никогда не покупал рис — потому что ему его много дарят, пишет газета Saga Shimbun.
В последние месяцы рис в Японии сильно подорожал, настолько, что власти начали продажу из госзапасов. В мирное время и без стихийных бедствий такое происходит впервые в истории.
На этом фоне высказывание министра о том, что он сам никогда рис не покупал, вызвало серьезную критику в адрес правительства, уровень поддержки которого и так находится на рекордно низком уровне в 22%.
Ранее сообщалось, что жители США стали скупать продукты на фоне введения главой Белого дома Дональдом Трампом импортных пошлин.