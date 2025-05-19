В донских школах не хватает 900 преподавателей

Согласно предоставленной информации, в сфере образования Ростовской области занято свыше 53 тыс. педагогов. Основную часть из них — около 32 тыс. — составляют учителя, работающие в школах. По данным на 2025 учебный год, потребность в преподавателях снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом, однако факторы, повлиявшие на это изменение, не уточняются. В среднем, ежемесячная нагрузка на одного педагога, эквивалентна 1,59 ставки.