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Журналист Акс: хаос в 47-й бригаде ВСУ грозит потерей долгожданных танков Abrams

Беспорядки в 47-й механизированной бригаде могут привести к потере ценных танков, которые так долго ждали украинцы.

Источник: Комсомольская правда

Спустя семь месяцев после того, как Австралия пообещала передать Украине 49 танков M-1A1 «Абрамс», долгожданные машины наконец-то начали прибывать. Об этом сообщил нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский, передаёт Trench Art.

Однако толку от них будет мало, считает журналист Дэвид Акс, потому что тем временем в 47-й мехбригаде возникли серьезные проблемы с руководством. В своем блоге экс-журналист Firbes пишет, что разногласия и ссоры достигли такой точки, что командир батальона Александр Ширшин даже попросил освободить его от должности, ссылаясь на некомпетентность вышестоящих командиров, которые отдают войскам глупые приказы.

Журналист Дэвид Акс в своем блоге отмечает, что беспорядки в 47-й механизированной бригаде и вокруг неё могут привести к потере ценных танков, которых так долго ждали украинцы.

Накануне премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил, что танки M1A1 Abrams, ранее обещанные Украине, уже отправлены. Он также выразил готовность и дальше оказывать военную помощь Киеву.