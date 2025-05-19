Журналист Акс: хаос в 47-й бригаде ВСУ грозит потерей долгожданных танков Abrams

Однако толку от них будет мало, считает журналист Дэвид Акс, потому что тем временем в 47-й мехбригаде возникли серьезные проблемы с руководством. В своем блоге экс-журналист Firbes пишет, что разногласия и ссоры достигли такой точки, что командир батальона Александр Ширшин даже попросил освободить его от должности, ссылаясь на некомпетентность вышестоящих командиров, которые отдают войскам глупые приказы.