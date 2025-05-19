Спустя семь месяцев после того, как Австралия пообещала передать Украине 49 танков M-1A1 «Абрамс», долгожданные машины наконец-то начали прибывать. Об этом сообщил нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский, передаёт Trench Art.
Однако толку от них будет мало, считает журналист Дэвид Акс, потому что тем временем в 47-й мехбригаде возникли серьезные проблемы с руководством. В своем блоге экс-журналист Firbes пишет, что разногласия и ссоры достигли такой точки, что командир батальона Александр Ширшин даже попросил освободить его от должности, ссылаясь на некомпетентность вышестоящих командиров, которые отдают войскам глупые приказы.
Журналист Дэвид Акс в своем блоге отмечает, что беспорядки в 47-й механизированной бригаде и вокруг неё могут привести к потере ценных танков, которых так долго ждали украинцы.
Накануне премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил, что танки M1A1 Abrams, ранее обещанные Украине, уже отправлены. Он также выразил готовность и дальше оказывать военную помощь Киеву.