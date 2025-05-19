«Мне дарят»: японский министр извинился за то, что никогда не покупал рис

Глава Минсельхоза Таку Это признался, что никогда не покупал рис. В его обязанности входит решение проблемы роста цен на крупу. По его словам, этот продукт ему «и так много дарят».
После его слов в японском правительстве разгорелся скандал, поскольку в стране рис очень подорожал из-за плохой урожайности. Правительству пришлось продавать этот продукт из государственных запасов.
— Я чувствую свою ответственность по вопросу роста цен. Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать, — цитирует слова Таку Это Saga Shimbun.
Экономист Светлана Ильяшенко заявила, что в текущем году в связи с заморозками часть урожая в Ставропольском и Краснодарском краях, а также Ростовской области, погибла. Из-за этого черешня и другие летние ягоды могут резко подорожать.
Стало известно, что цены на плодово-ягодные культуры и картофель могут вырасти на 5−10 процентов летом 2025 года из-за весенних заморозков, повлекших потерю урожая в объеме 15−20 процентов от общих сборов.