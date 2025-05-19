Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая

«Злоумышленники 9 мая текущего года планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО», — говорится в сообщении.