От Дня Волги до праздника джинсов: что отмечают в России и мире 20 мая 2025

Оноре де Бальзак (1799−1850) — великий французский писатель, один из основоположников реализма в литературе. Автор знаменитого цикла романов «Человеческая комедия».Джеймс Стюарт (1908−1997) — легендарный американский актер кино и театра, обладатель премии «Оскар». Известен по фильмам «Эта замечательная жизнь», «Окно во двор» и многим другим. Джо Кокер (1944−2014) — знаменитый британский рок-музыкант, исполнитель таких хитов как «You Can Leave Your Hat On» и «Unchain My Heart».Шер (родилась в 1946 году) — американская певица и актриса, обладательница премий «Оскар», «Грэмми», «Эмми». Известна своими хитами «Believe», «Strong Enough» и многими другими. Икер Касильяс (родился в 1981 году) — знаменитый испанский футболист, легендарный вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании, чемпион мира и Европы. Гоша Куценко (родился в 1967 году) — российский актер театра и кино, сценарист, продюсер и общественный деятель. Заслуженный артист РФ.