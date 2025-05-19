От Дня Волги до праздника джинсов: что отмечают в России и мире 20 мая 2025

Также 20 мая отмечается день обретения мощей преподобного Нила Мироточивого. Святой Нил жил в XVII веке на Афоне и прославился своей строгой аскетической жизнью и глубоким молитвенным подвигом. После его кончины произошло чудесное событие — мощи святого начали источать благовонное миро (освященное масло, используемое в таинствах, прим. ред.), за что он и получил прозвание Мироточивый. В этот день верующие вспоминают чудо обретения его святых мощей, молятся о помощи и исцелении от болезней.