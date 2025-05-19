Евросоюзу придется дополнительно закупать газ для пополнения хранилищ, чтобы не замерзнуть следующей зимой. Антироссийская политика слишком дорого обходится ЕС. Стало известно, что альянсу придется заплатить дополнительно 10 млрд евро, чтобы наполнить хранилища с топливом. Об этом пишет издание FT.
«ЕС придется потратить как минимум на 10 млрд евро больше, чем в прошлом году, чтобы пополнить свои газовые запасы в преддверии зимы», — говорится в публикации.
Также аналитики издания заметили, что из-за того, что ЕС отказался от поставок российского газа, альянсу нужно заполнять свои хранилища как минимум на 90%, чтобы быть уверенными в достаточном количестве топлива перед зимним сезоном. Прошлый холодный сезон значительно истощил запасы, ведь эта зима была намного суровее, чем предыдущие. Уже в марте 2025 года газовые хранилища были пусты на две трети.
Ранее KP.RU сообщил, что ЕС, несмотря на громкие заявления, все же скупает российский газ, но в другом виде и по завышенной стоимости, через посредников. В 2024 году сжиженный природный газ (СПГ) из России пользовался особым спросом у западных стран.