Антироссийская политика влетает в копеечку: ЕС приходится дополнительно закупать газ для хранилищ, чтобы не замерзнуть зимой

Также аналитики издания заметили, что из-за того, что ЕС отказался от поставок российского газа, альянсу нужно заполнять свои хранилища как минимум на 90%, чтобы быть уверенными в достаточном количестве топлива перед зимним сезоном. Прошлый холодный сезон значительно истощил запасы, ведь эта зима была намного суровее, чем предыдущие. Уже в марте 2025 года газовые хранилища были пусты на две трети.