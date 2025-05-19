До осени будет закрыт пункт пропуска на границе Казахстана и Узбекистана

«Дополнительно, с мая по август АО “НК КазАвтоЖол” будет строить автомобильную дорогу на нейтральной полосе между пунктами “Тажен” (Казахстан) и “Даут Ата” (Узбекистан). Аналогичные работы планируются и с узбекской стороны. В связи с продолжающимися строительными работами, Республика Казахстан официально обратилась к узбекской стороне с предложением продлить ограничение на пересечение границы еще на 4 месяца — до 1 сентября 2025 года. Узбекистан поддержал инициативу», — говорится в сообщении.