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До осени будет закрыт пункт пропуска на границе Казахстана и Узбекистана

Пункт пропуска на границе Казахстана и Узбекистана будет закрыт еще почти четыре месяца — до 1 сентября, предупредили в комитете госдоходов, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В ведомстве напомнили, с 1 февраля 2025 года, по согласованию с компетентными органами Узбекистана, было приостановлено движение через пункт пропуска «Тажен» для физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспорта грузоподъёмностью до 3,5 тонн.

Подчеркивается, что сейчас на месте ведутся масштабные работы: монтаж металлоконструкций, прокладка инженерных сетей, капитальный ремонт зданий.

«Дополнительно, с мая по август АО “НК КазАвтоЖол” будет строить автомобильную дорогу на нейтральной полосе между пунктами “Тажен” (Казахстан) и “Даут Ата” (Узбекистан). Аналогичные работы планируются и с узбекской стороны. В связи с продолжающимися строительными работами, Республика Казахстан официально обратилась к узбекской стороне с предложением продлить ограничение на пересечение границы еще на 4 месяца — до 1 сентября 2025 года. Узбекистан поддержал инициативу», — говорится в сообщении.

В КГД граждан призвали учитывать данную информацию при планировании поездок и маршрутов.