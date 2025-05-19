Члены оргкомитета по подготовке к 400-летию Красноярска «сверили часы»

Предусмотрена большая праздничная программа — это культурные, деловые и просветительские мероприятия международного и всероссийского уровней. О своем участии в реализации проектов по обновлению краевой столицы заявили и крупные компании, которые готовы включиться в ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, строительство гостиничных комплексов, спортивных центров, парков и скверов, благоустройство общественных пространств. Сейчас договоренности закрепляются в соглашениях о взаимодействии и сотрудничестве. С инициативой внести свою лепту выступают также субъекты малого и среднего бизнеса.