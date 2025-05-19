Члены оргкомитета по подготовке к 400-летию Красноярска «сверили часы»

План основных событий и региональная программа подготовки города к 400-летию и дальнейшего его развития до 2036 года уже утверждены. Они включают масштабное обновление социальной инфраструктуры и комплексное благоустройство Красноярска.
«Предстоящая юбилейная дата — значимое событие не только для региона, но и для страны в целом. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина этому событию присвоен статус федерального уровня. Как отмечает президент, сегодня Красноярск — географический центр России. Столица Красноярского края является одним из ведущих транспортно-логистических центров. Это город с богатой историей и традициями, растущим промышленным потенциалом, экономический, культурный, спортивный лидер региона. Красноярск является центром подготовки кадров среднего, высшего образования и научных кадров», — цитирует Александра Новака пресс-служба краевого кабинета министров.
Как доложил на совещании председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин, большинство мероприятий, которые вошли в документ, основаны на предложениях красноярцев, и работа уже идет по многим направлениям. Так, например, завершена реконструкция Мемориала Победы, в данный момент строятся три школы, благоустраиваются улицы центральной части города, ведется монтаж архитектурно-художественного освещения зданий и сооружений, разработаны концепции по обновлению площадей города, набережных, парков и спортивных площадок, строятся линии метротрамвая, совместно с ПАО «Газпром» подписана дорожная карта газификации региона. В планах — реставрация более 50 объектов культурного наследия.
Предусмотрена большая праздничная программа — это культурные, деловые и просветительские мероприятия международного и всероссийского уровней. О своем участии в реализации проектов по обновлению краевой столицы заявили и крупные компании, которые готовы включиться в ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, строительство гостиничных комплексов, спортивных центров, парков и скверов, благоустройство общественных пространств. Сейчас договоренности закрепляются в соглашениях о взаимодействии и сотрудничестве. С инициативой внести свою лепту выступают также субъекты малого и среднего бизнеса.
«Мы сегодня сверили часы, определились по перечню объектов, которые в кратчайшие сроки должны быть включены в федеральные и региональные программы. Предприятия рассказали о своих планах и представили предложения по развитию Красноярска. Считаем важной задачей в преддверии формирования бюджета на 2026−2028 годы определить источники финансового обеспечения мероприятий, которые включены в программу подготовки к юбилею. Красноярск должен быть городом удобным, красивым, современным. Городом, в котором хочется жить», — приводит слова губернатора Михаила Котюкова пресс-служба регионального кабмина.
Вице-премьер поручил выполнить в срок все задачи по подготовке к юбилейной дате, уделить особое внимание реконструкции объектов культурного наследия, зданий городского цирка, ипподрома, а также строительству новых школ. Для этого необходимо обеспечить слаженное взаимодействие всех членов оргкомитета, скоординировать усилия федеральных, региональных органов власти и бизнеса.
Справка.
Весной 2019 года президент России подписал указ «О праздновании 400-летия основания Красноярска». Федеральный оргкомитет возглавил заместитель председателя gравительства РФ Александр Новак. Заседания оргкомитета проводятся на регулярной основе. Региональная столица отметит 400-летие в 2028 году.