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Экологичный транспорт в Алматы: развитие инфраструктуры в рамках проекта «Таза Қазақстан»

В Алматы в рамках программы «Таза Қазақстан» продолжается активное развитие инфраструктуры для экологически чистого транспорта. В этом году в городе планируют установить 233 станции для зарядки электромобилей и построить около 20 километров велодорожек.

Источник: Акимат города Алматы

Как сообщили в Управлении городской мобильности, в текущем году планируется обустройство 7,2 км в рамках пробивки проспекта Абая до границы города и улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би. Также порядка 15 км планируется обустроить в рамках строительства линии BRT по проспекту Райымбек батыра.

Следует отметить, что развитие велодорожной сети играет важную роль в улучшении городской инфраструктуры, предлагая жителям удобные и экологичные альтернативы традиционным видам транспорта.

На сегодня в городе обустроено 89 км велоинфраструктуры (велополосы — 25,15 км, велодорожки — 63,8 км), 73 светофорных объектов с велосекцией, 1025 дорожных знаков, ориентированных на обслуживание велопользователей.

Кроме того, в целях развития инфраструктуры электрического транспорта частным инвесторам выдано 233 технических условия на установку электрозарядных станций, что позволит значительно увеличить количество точек зарядки и создать более благоприятные условия для эксплуатации электротранспорта.