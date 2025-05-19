Экологичный транспорт в Алматы: развитие инфраструктуры в рамках проекта «Таза Қазақстан»

Как сообщили в Управлении городской мобильности, в текущем году планируется обустройство 7,2 км в рамках пробивки проспекта Абая до границы города и улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би. Также порядка 15 км планируется обустроить в рамках строительства линии BRT по проспекту Райымбек батыра.
Следует отметить, что развитие велодорожной сети играет важную роль в улучшении городской инфраструктуры, предлагая жителям удобные и экологичные альтернативы традиционным видам транспорта.
На сегодня в городе обустроено 89 км велоинфраструктуры (велополосы — 25,15 км, велодорожки — 63,8 км), 73 светофорных объектов с велосекцией, 1025 дорожных знаков, ориентированных на обслуживание велопользователей.
Кроме того, в целях развития инфраструктуры электрического транспорта частным инвесторам выдано 233 технических условия на установку электрозарядных станций, что позволит значительно увеличить количество точек зарядки и создать более благоприятные условия для эксплуатации электротранспорта.