Экологичный транспорт в Алматы: развитие инфраструктуры в рамках проекта «Таза Қазақстан»

Как сообщили в Управлении городской мобильности, в текущем году планируется обустройство 7,2 км в рамках пробивки проспекта Абая до границы города и улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би. Также порядка 15 км планируется обустроить в рамках строительства линии BRT по проспекту Райымбек батыра.