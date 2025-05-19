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Жителя ЛНР, задержанного за шпионаж, заподозрили в изготовлении взрывчатки

ФСБ: жителя ЛНР, задержанного за шпионаж, заподозрили в изготовлении взрывчатки.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Задержанный по подозрению в шпионаже житель ЛНР участвовал в изготовлении взрывных устройств и организовывал тайники, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.

В январе в УФСБ по ЛНР рассказали РИА Новости о задержании местного жителя за сбор данных о российской армии.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике установлено, что ранее задержанный по подозрению в шпионаже житель региона, действуя по заданию СБУ, участвовал в изготовлении взрывных устройств и тайниковых операциях по их передаче для последующего использования в террористической деятельности на территории ЛНР», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ряду статей, в том числе о содействии террористической деятельности.