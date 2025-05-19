Жителя ЛНР, задержанного за шпионаж, заподозрили в изготовлении взрывчатки

«УФСБ России по Луганской Народной Республике установлено, что ранее задержанный по подозрению в шпионаже житель региона, действуя по заданию СБУ, участвовал в изготовлении взрывных устройств и тайниковых операциях по их передаче для последующего использования в террористической деятельности на территории ЛНР», — сообщили в ведомстве.