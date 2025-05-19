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Под Бахчисараем проведут антитеррористические учения

В Бахчисарайском районе пройдут антитеррористические учения 23 мая.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 23 мая, в Бахчисарайском районе планируют провести антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Антитеррористические мероприятия пройдут в Скалистом. Они начнутся ровно в девять утра. В ходе учений планируют применять средства имитации и холостой стрельбы. В районной администрации предупредили, что будут слышны звуки выстрелов и взрывов.

В рамках мероприятия проверят готовность оперативных служб. Поэтому сотрудники ППС перекроют ряд дорог в Скалистом. Речь, в частности, идет о центральной улице Ленина.

«Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения», — говорится в сообщении.

Планируется, что учения завершатся в 16.00. Власти призвали жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб. Людей также просят пользоваться информацией из официальных источников.