Погиб актер петербургского театра и кино Алексей Кабанов

Актер петербургского театра «Балтийский дом» и кино Алексей Кабанов умер на 70-м году жизни. Об этом рассказали в учреждении накануне.
Артист вошел в труппу в 1999 году, успев сыграть за это время десятки ролей, среди которых — Робинзон в «Бесприданнице» Островского, Гаев из «Вишневого сада» Чехова, Воланд из «Мастера и Маргариты» и другие.
Кроме того, актер снялся в 61 фильме и сериале: «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Мажор-3», «Ментовские войны».
Театр-фестиваль «Балтийский дом» выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста.
О месте и времени прощания сообщат дополнительно.