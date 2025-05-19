Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погиб актер петербургского театра и кино Алексей Кабанов

Артист снялся в 61 фильме и сериале: «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Мажор-3», «Ментовские войны».

Актер петербургского театра «Балтийский дом» и кино Алексей Кабанов умер на 70-м году жизни. Об этом рассказали в учреждении накануне.

Артист вошел в труппу в 1999 году, успев сыграть за это время десятки ролей, среди которых — Робинзон в «Бесприданнице» Островского, Гаев из «Вишневого сада» Чехова, Воланд из «Мастера и Маргариты» и другие.

Кроме того, актер снялся в 61 фильме и сериале: «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Мажор-3», «Ментовские войны».

Театр-фестиваль «Балтийский дом» выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста.

Пресс-служба «Балтийского дома»

О месте и времени прощания сообщат дополнительно.