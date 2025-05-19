Стоимость самой дорогой свинины в Ростовской области превысила 410 рублей

В Ростовской области за неделю обновились цены на все виды мяса. Больше всего подорожали мясо птицы и баранина, наименьший рост коснулся свинины. Об этом можно судить при сравнении данных Ростовстата за 5 и 12 мая 2025 года.
Свинина — изменилась в цене на 0,39 рубля, в среднем до 393,48 рубля за 1 кг. Самая дорогая в регионе продавалась в Шахтах (411,61 рубля) и Таганроге (406,20 рубля), самая дешевая — в Ростове-на-Дону (380,92 рубля).
Говядина — изменилась в цене на 0,49 рубля, в среднем до 608,74 рубля за 1 кг. Самая дорогая в регионе была в городе Миллерово (614,70 рубля) и Таганроге (633,22 рубля), самая дешевая — в Сальске (562,78 рубля).
Баранина — изменилась в цене на 3,42 рубля, в среднем до 775,80 рубля за 1 кг. Самую дорогую в регионе нашли в Таганроге (787,13 рубля) и Шахтах (788,71 рубля), самую дешевую — в Волгодонске (734,44 рубля).
Куры охлажденные и мороженые — изменились в цене на 5,33 рубля, в среднем до 206 рублей за 1 кг. Самые дорогие в регионе в Волгодонске (208,16 рубля) и Таганроге (214,46 рубля), самые дешевые — в городе Миллерово (185,48 рубля).
Напомним, ранее стоимость сливочного масла в Ростовской области поднялась до 1100 рублей.
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