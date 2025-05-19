Мэр Москвы рассказал о работе крупнейшего в России перинатального центра

Более 20 тысяч малышей родились в перинатальном центре на базе ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова за три года его существования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в самом крупном в России перинатальном центре сочетаются передовые технологии, забота и высокий профессионализм медицинского персонала.
Собянин рассказал, что в центре оказывается помощь беременным с высоким риском — нуждающимся в особой поддержке врачей. «В сложных случаях врачи проводят операции уже в первые часы жизни ребенка», — отметил он.
Мэр столицы рассказал, в центре для пациентов все продумано до мелочей: от оборудования экспертного класса (более 200 единиц) и удобных маломестных палат до душевых и кнопках вызова персонала. Врачи и медсестры регулярно повышают квалификацию в симуляционных и тренинговых центрах.
Собянин отметил, что специалисты перинатального центра выходили около 350 новорожденных весом менее одного килограмма. При этом самый маленький пациент весил всего 415 граммов.
Кроме того, с конца прошлого года в составе центра заработал центр женского здоровья, где жительницы Москвы получают помощь по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи.
Ранее Собянин рассказал о самых популярных образовательных программам для медиков.
Мэр столицы также сообщил, что за первый год работы отделение реанимации новорожденных перинатального центра ГКБ № 31 им. академика Савельевой оказало помощь 576 недоношенным малышам.