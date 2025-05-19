Мэр Москвы рассказал о работе крупнейшего в России перинатального центра

Мэр столицы рассказал, в центре для пациентов все продумано до мелочей: от оборудования экспертного класса (более 200 единиц) и удобных маломестных палат до душевых и кнопках вызова персонала. Врачи и медсестры регулярно повышают квалификацию в симуляционных и тренинговых центрах.