КГК сказал о ситуации с картофелем в Беларуси в мае 2025 года. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучила начальник отдела контроля за работой организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг Комитета государственного контроля Татьяна Самохина.
Специалист обратила внимание, что за две недели мая по всей Беларуси было проверено 315 торговых объектов.
— Изучалась ситуация с наличием картофеля в магазинах и его стоимости. Нарушения установлены почти в 45%, — уточнила представитель Комитета госконтроля.
Самохина пояснила, что в каждом третьем проверенном торговом объекте был в продаже только мытый картофель по более высокой цене за килограмм. Она акцентировала внимание на том, что в 47 магазинах картофеля в продаже не было.
Представитель КГК подчеркнула, что в Минске за грубые нарушения законодательства, в том числе несоблюдение санитарных норм и правил, продажу продукции с истекшими сроками годности и реализацию некачественных овощей, была приостановлена работа пяти торговых объектов.
Ранее губернатор сказал, что Гомельская область увеличит посадку картофеля и других овощей на 10%, а лука — вдвое.
Кстати, профсоюзы сказали про жалобы белорусов на отсутствие картофеля в магазинах.
Кроме того, Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков.
Вместе с тем премьер Беларуси Турчин высказался о весенних заморозках.