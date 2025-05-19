В Братске задержан рейс в Новосибирск из-за технической неисправности

В аэропорту Братска задержали вылет пассажирского самолета, следовавшего в Новосибирск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, причиной стала техническая неисправность воздушного судна.
По предварительным данным, рейс сможет отправиться по запланированному маршруту только в 18:30 по местному времени.
— Пассажиры во время ожидания обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и напитки, — уточнили в аэропорту.
На месте работает технический специалист, специально прибывший из Иркутска для устранения неполадок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска таможенники обнаружили крупную партию электронных компонентов для майнингового оборудования. Инцидент произошел во время проверки рейса из Харбина, когда 33-летний иностранец попытался провезти 2568 единиц запчастей.