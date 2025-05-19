В Братске задержан рейс в Новосибирск из-за технической неисправности

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска таможенники обнаружили крупную партию электронных компонентов для майнингового оборудования. Инцидент произошел во время проверки рейса из Харбина, когда 33-летний иностранец попытался провезти 2568 единиц запчастей.