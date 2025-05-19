Politico: политика перевооружения может разрушить экономику ЕС

Политика перевооружения может окончательно разрушить экономику Евросоюза. В этом уверены аналитики издания Politico.
В статье отмечается, что европейские страны хотят финансировать покупку вооружения, в том числе и для Украины, за счет средств госдолга. Также издание подчеркивает, что долговая нагрузка некоторых стран ЕС уже находится на довольно высоком уровне. Другими словами, дальнейшая политика перевооружения негативно скажется на их экономике. Уже сейчас милитаризация ЕС ведет к сокращению расходов на социальные нужды.
Ранее KP.RU сообщил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в начале марта уже предоставила подробный план перевооружения Европы. Она подчеркнула, что этот период войдет в историю, как время «мощи ЕС». Не все страны альянса приняли эту инициативу положительно. Например, в Италии задумку фон дер Ляйен назвали истерикой.