Politico: политика перевооружения может разрушить экономику ЕС

В статье отмечается, что европейские страны хотят финансировать покупку вооружения, в том числе и для Украины, за счет средств госдолга. Также издание подчеркивает, что долговая нагрузка некоторых стран ЕС уже находится на довольно высоком уровне. Другими словами, дальнейшая политика перевооружения негативно скажется на их экономике. Уже сейчас милитаризация ЕС ведет к сокращению расходов на социальные нужды.