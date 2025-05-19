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Белстат: 30,4 «квадрата» жилья приходится на одного белоруса

Белстат рассказал о ситуации с обеспеченностью жильем в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сообщил, что 30,4 «квадрата» жилья приходится на одного белоруса. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Национального статистического комитета.

В сообщении сказано, что по информации на 1 января 2025 года обеспеченность населения жильем составила 30,4 квадратных метра общей площади на одного белоруса. В Белстате отметили, что жилфонд страны на озвученную дату составил 276,7 миллиона «квадратов», в то числе 16,3 миллиона — государственного и более 260 миллионов — частного. Отмечается, что по состоянию на конец 2024 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий было более 558 тысяч семей.

Ранее министерство ЖКХ сказало, сколько стоит один квадратный метр капремонта в Беларуси.

Тем временем программа реновации жилья начнет действовать в Беларуси с 2026 года.

Также мы писали, что порядок выплаты пенсий и пособий изменится в Беларуси с 1 июля 2025 года.