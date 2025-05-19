Белстат: 30,4 «квадрата» жилья приходится на одного белоруса

В сообщении сказано, что по информации на 1 января 2025 года обеспеченность населения жильем составила 30,4 квадратных метра общей площади на одного белоруса. В Белстате отметили, что жилфонд страны на озвученную дату составил 276,7 миллиона «квадратов», в то числе 16,3 миллиона — государственного и более 260 миллионов — частного. Отмечается, что по состоянию на конец 2024 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий было более 558 тысяч семей.