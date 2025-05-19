Родителей привлекут к дежурству на ЕГЭ и ОГЭ в Новосибирской области

В Новосибирской области в период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2025 году родителей выпускников привлекут к дежурству на входах в 114 пунктов сдачи ЕГЭ и 254 пункта ОГЭ, где ожидается участие свыше 37 тысяч девятиклассников и почти 11 тысяч одиннадцатиклассников. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на организацию экзаменационной кампании выделено более 117 миллионов рублей. При этом губернатор Андрей Травников заявил о завершении масштабной подготовительной работы: «Проделана большая подготовительная работа. Уверен, что Новосибирская область полностью готова к проведению ГИА», — подчеркнул он, пожелав выпускникам успешной сдачи экзаменов.